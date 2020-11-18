هتشوفوا حاجة هتعجبكم.. هنا الزاهد تشوق جمهورها لأول بطولة مطلقة لها

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات "انستجرام"، صورة لها برفقه الفنان محمد كيلاني من كواليس عملهم الجديد " حلوة الدنيا سكر".

وعلّقت هنا الزاهد على الصورة، قائلة: " مبسوطة اننا بنشتغل سوا يا كيلاني، هتشوفوا ان شاء الله حاجه هتعجبكم".

وكانت الفنانة هنا الزاهد، أعلنت عن تصوير أول مشاهد مسلسل " حلوة الدنيا سكر " الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة مع الفنان محمد كيلاني.

و يعتبر مسلسل " حلاوة الدنيا سكر " تأليف عدد من الكتاب الشباب، و إخراج خالد الحلفاوي، و تدور فكرة المسلسل في إطار إجتماعي كوميدي، و عبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، و لكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، و الذي يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.

و يكتب المسلسل 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص، و هم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام اسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، و أيمن الشايب، و فكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسؤول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية، و يقوم بإخراج العمل خالد الحلفاوي.



