نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات "انستجرام"، صورة لها برفقه الفنان محمد كيلاني من كواليس عملهم الجديد " حلوة الدنيا سكر".
وعلّقت هنا الزاهد على الصورة، قائلة: " مبسوطة اننا بنشتغل سوا يا كيلاني، هتشوفوا ان شاء الله حاجه هتعجبكم".
وكانت الفنانة هنا الزاهد، أعلنت عن تصوير أول مشاهد مسلسل " حلوة الدنيا سكر " الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة مع الفنان محمد كيلاني.
و يعتبر مسلسل " حلاوة الدنيا سكر " تأليف عدد من الكتاب الشباب، و إخراج خالد الحلفاوي، و تدور فكرة المسلسل في إطار إجتماعي كوميدي، و عبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، و لكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، و الذي يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.
و يكتب المسلسل 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص، و هم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام اسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، و أيمن الشايب، و فكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسؤول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية، و يقوم بإخراج العمل خالد الحلفاوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتشوفوا حاجة هتعجبكم.. هنا الزاهد تشوق جمهورها لأول بطولة مطلقة لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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