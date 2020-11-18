بعد تكريمها بمهرجان الفضائيات العربية.. درة توجه رسالة لجمهورها

تألقت درة كعادتها في الحفل بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود واتسم التصميم بحزام حول الخصر مما كشف عن رشاقتها وزاد من أناقتها.

نشرت الفنانة درة مجموعة من الصور لها من مهرجان الفضائيات العربية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت درة علي الصورة قائلة: "شكرا لمهرجان الفضائيات العربية على جائزة التميّز عن دوري في مسلسل الحرملك ١ و٢ وشكرا للجمهور الغالي في كل البلاد العربية وللسّادة النقاد".