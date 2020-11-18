طلبت حذف لقطات من برنامجي.. شاهد ريم البارودي تتحدث عن تجربتها مع شارع النهار

حلت الفنانة ريم البارودي، ضيفة في ندوة بموقع دوت الخليج من أجل تكريمها على نجاح برنامجها شارع النهار، وعن مشوارها الفني.

وتحدثت ريم البارودي، عن أول تجربة إعلامية لها من خلال برنامج "شارع النهار مع ريم البارودي"، مشيرة إلى أنها ركزت على أن تفصل بين كونها ممثلة ومذيعة، لأن طبيعية هذه المهنة تتطلب منها أن تكون طبيبعة.

وأضافت ريم البارودي، أن البرنامج كان مسؤولية كبيرة والجلوس على كرسي المذيع ليس أمرا سهلا ، لافتة إلى أن فريق إعداد البرنامج برئاسة أحمد الهواري أعطى لها مساحة من أجل التدخل في التحضير للحلقات وطرح موضوعات وأفكار جديدة موجهة الشكر له.

وقالت ريم البارودي : "تخوفت من الفكرة كثيرًا لأنه سبق وتم تقديم برنامج شارع النهار وهو برنامج له ثقله ومعروف في الشارع المصري".

وعن استضافتها لحالات إنسانية ، أشارت ريم البارودي، إلى أنها تأثرت كثيرا بالحالات الإنسانية التي كانت تحاورها، مؤكدة على انها طلبت حذف لقطات من البرنامج مثل بكائها وتأثرها حتى لا يشعر البعض أنها تقدم مشهدا دراميا.

ونفت ريم البارودي عن وجود خلافات مع قناة النهار لافتة الى انها تعاقدها مازال ساريا حتى الآن 2022 .