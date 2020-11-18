مي نور الشريف تدعم كتاب إبراهيم عيسي

نشرت مي نور الشريف صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".

و كانت مي ترتدي بلوزة و بنطلونا برتقاليا، و عقد طويل، و اعتمدت على ميك اب هادئ ليكمل اطلالتها البسيطة.

و ظهرت في الصور بصحبه الكاتب " إبراهيم عيسى "، و روايته الجديدة " كل الشهور يوليو "، و علقت على الصور قائلة : " اقرأ ".

و قد أعلنت قناة " القاهرة و الناس "، عن عودة الإعلامي و الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم عيسى، إلى شاشتها ببرنامج جديد، تبدأ القناة في عرضه خلال الفترة المقبلة، و سيتضمن البرنامج عرض فقرات متنوعة و هامة عن مواجهة الأفكار المتطرفة و الإرهابية و الإخوانية.