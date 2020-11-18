السبت المقبل.. أصالة تعلن عن مفاجأة جديدة لجماهيرها

نشرت المطربة السورية أصالة نصري، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"، بوستر تشويقي عن عمل غنائي قادم لها.

وعلقت أصالة على البوستر التي تشير فيه عن مفاجأة جديدة يوم السبت المقبل، والتي رجح عدد كبير من متابعيها بأنها ستكون أغنية جديدة، قائلة " تعرفوا شو حيصير يوم السبت ".

و كانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بتصريحات جديدة للنجمة السورية أصالة أثناء حوارها مع مجلة " زهرة الخليج " الإماراتية، على هامش مشاركتها في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الرابع، حيث أكدت أن الظروف التي واجهتها خلال العمل على ألبومها الجديد " لا تستسلم " من المستحيل أن تتكرر طيلة حياتها.

وأوضحت أصالة نصرى أنها بدأت العمل على الألبوم منذ بداية أزمة كورونا وخلال فترة الحظر، وذلك بعد انفصالها فورًا عن زوجها المخرج طارق العريان، كاشفةً عن أنها كانت تعيش حالة من الألم و المعاناة و الصدمة.

وقالت أصالة : " الألبوم بكل ظروفه مستحيل أن تتكرر في حياتي، الألبوم عملت عليه منذ بداية انتشار فيروس كورونا و بداية الحظر في مصر، و كانت هناك معاناة و كنت في أسوأ مراحل حياتي على الإطلاق".