هيفاء وهبي تحتفل بالعيد الوطني للمغرب

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالعيد الوطني للمملكة المغربية الـ 65 ، من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وكتبت هيفاء وهبي :" بمناسبة العيد الوطني المغربي الـ65، كل عام ومملكة المغرب وشعبها بألف خير" .

ومن جانبها ،نفت هيفاء وهبى شائعة الصلح بينها وبين زوجها ومدير اعمالها السابق محمد الوزيرى ، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر .

وقالت وهبى ، من خلال تغريدتها :" اولا هو مازال مسجون منذ 4 شهورعلى ذمة التحقيقات ، ثانيا منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي اكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالا ويترافع فيها ضده المحامين المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانية المناوي".

واضافت :" ثالثا والأهم: هيدا الخبر من سابع المستحيلات انه يحصل! 4: انا بلبنان".

قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم السبت، تجديد حبس محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الملحن محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بتهمة النصب، بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، وتم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.