أحمد خالد صالح يحيي ذكرى ميلاد أحمد زكي على طريقته الخاصة.. شاهد

قام الفنان أحمد خالد صالح، بإحياء ذكرى ميلاد الراحل أحمد زكي من خلال نشر صورة للراحل برفقه ابنه هيثم زكي، عبر خاصية ستوري على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للصور زالفيديوهات "إنستجرام".

وعلّق أحمد خالد على الصورة قائلًا: "ربنا يغفر لكم ويرحمكم ويجمعنا بيكم على خير". يذكر أن اليوم، الأربعاء 18 نوفمبر، ذكرى ميلاد الراحل أحمد زكي، الذي ولد في مثل هذا اليوم بمدينة الزقازيق عام 1949، ورحل عن عالمنا في 27 مارس عام 2005، عن عمر ناهز 55 عامًا.

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