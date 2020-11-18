نوال الزغبي تهنئ المغرب بعيد الاستقلال

هنأت الفنانة نوال الزغبي المغرب وشعبها بمناسبة عيد استقلال المغرب.

وغردت نوال الزغبي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: " كل سنة ومملكة #المغرب وشعبها الحبيب بألف خير بمناسبة #عيد_استقلال_المغرب " .

وعلقت نوال الزغبي علي الصورة قائلة "غير الأفكار أولا..ثم المشاعر ممكن ان تتغير أيضا ".

وعلى جانب آخر، حققت أغنية " القوية " للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها مؤخرا، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات و المرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات : مازن ضاهر، ألحان : فضل سلیمان، توزیع : جیمی حداد، میکس و ماسترینج : محمد المقهور.