أغلي الغاليين.. أحمد رزق يهنئ منى زكي بعيد ميلادها

نشر الفنان أحمد رزق، صورة له مع الفنانة منى زكي، عبر خاصية الاستوري على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلّق أحمد رزق على الاستوري، قائلًا " كل سنة و انتي قمر يا أغلي الغاليين " .

يذكر أن اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، عيد ميلاد الزوجين الأشهر في الوسط الفني "أحمد حلمي ومنى زكي"، إذ ولد الأول في مثل هذا اليوم عام 1969، ويحتفل اليوم بعامه الـ51، فيما ولدت "منى" بنفس اليوم أيضًا عام 1976، وتحتفل بعامها الـ44.

و في شهر سبتمبر الماضي، كشف الفنان أحمد حلمي، عن قصة حبه بزوجته، النجمة مني زكي، مؤكدا أنه كان معجبا بها كممثلة رائعة.