فى ذكرى ميلاده.. طبيب أحمد زكى لـ دوت الخليج: مات مديونا وفقد بصره فى أيامه الأخيرة والضربة الجوية كان حلم حياته

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان العملاق أحمد زكى والذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى تاريخ وذاكرة السينما.

وكشف الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام عن اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان الراحل أحمد زكى، مؤكدا أنه كان يحارب المرض حتى أنفاسه الأخيرة.

وقال ياسر فى تصريح لـ "دوت الخليج": أحمد زكى كان يحارب مرضه بالإرادة والعمل حتى تدهورت حالته الصحية ووصل إلى فقدان البصر فى أيامه الأخيرة وتحديدا أثناء تصوير فيلم "حليم".

وأضاف ياسر: كان أحمد زكى محبا لعمله ولا يهدأ فعندما قابلته لأول مرة ومعرفته بحقيقة مرضه قال لى سأهزم المرض بالعمل الدائم.

وأوضح ياسر عبد القادر أن حالة أحمد زكى المادية فى هذه الفترة كانت الأصعب فى حياته حيث مات مديونا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بسبب فيلم "أيام السادات" ولم يكن لديه أى أملاك سوى سيارة متهالكة كانت تحتاج إلى مبلغ ضخم لتصليحها.

وقال ياسر إن أحمد زكى كان يرغب فى تقديم العديد من الشخصيات أهمها فيلم عن "الضربة الجوية" والذى يكشف تفاصيل انتصار حرب أكتوبر وجهود سلاح الطيران، كما كان يرغب فى تقديم فيلم عن "بن لادن" وبرغم كل هذه الأعمال إلا أنه كان حريصا بشدة على تقديم فيلم "رسائل البحر" والذى كان حلما كبيرا بالنسبة له.