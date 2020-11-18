شاركت الفنانة سمية الخشاب صورا جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات "إنستجرام".
ظهرت سمية الخشاب من داخل المطار، ترتدي نظارة شمس سوداء كبيرة، مع شيميز باللون الأسود، متخذة لها لقطات من السيلفي بأكثر من شكل.
ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها، واضعة بعض المجوهرات باللون الذهبي، مع ساعة في معصمها الأيسر.
وعلقت سمية الخشاب علي الصورة قائلة: "احلي صباح ".
و جائت التعليقات من قبل متابعينها كالآتي:
حلوة – صباح القمر – جميلة – منورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سمية الخشاب تشارك متابعيها بصور من المطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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