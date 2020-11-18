سمية الخشاب تشارك متابعيها بصور من المطار

شاركت الفنانة سمية الخشاب صورا جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت سمية الخشاب من داخل المطار، ترتدي نظارة شمس سوداء كبيرة، مع شيميز باللون الأسود، متخذة لها لقطات من السيلفي بأكثر من شكل.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها، واضعة بعض المجوهرات باللون الذهبي، مع ساعة في معصمها الأيسر.

وعلقت سمية الخشاب علي الصورة قائلة: "احلي صباح ".

و جائت التعليقات من قبل متابعينها كالآتي:

حلوة – صباح القمر – جميلة – منورة.