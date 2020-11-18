فى مثل هذا اليوم | ذكرى ميلاد 5 من نجوم الفن .. تعرف عليهم

تخرج أحمد زكي، من المعهد عام 1973، وكان الأول على دفعته، وبعدها بدأ العمل بالمسرح، وكانت مسرحية «هالو شلبي» باكورة أعماله المسرحية، وتوالت أعماله مثل: «مدرسة المشاغبين، أولادنا في لندن، العيال كبرت».

يصادف اليوم الأربعا 18 نوفمبر، عيد ميلاد الزوجين الأشهر في الوسط الفني «أحمد حلمي ومنى زكي»، إذ ولد الأول مثل هذا اليوم عام 1969، ويحتفل اليوم بعامه الـ51، فيما ولدت «منى» بنفس اليوم أيضًا عام 1976، وتحتفل بعامها الـ44.

وفي شهر سبتمبر الماضي، كشف الفنان أحمد حلمي، عن قصة حبه بزوجته، النجمة مني زكي، مؤكدا أنه كان معجبا بها كممثلة رائعة. وأضاف حلمي، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي ام سي، مساء الإثنين، كنت معجبا بمنى زكي كممثلة، قبل أن أعمل في المجال الفني كممثل، وكنت وقتها اعمل مخرجا، متابعا أن بداية علاقته بها، كان في إحدى الأعمال الفنية. وتابع أحمد حلمي،: "كنت قاعد على القهوة مع صاحبي، وقال لي انت هتتجوز مني زكي، ورديت عليه بتريقه، وقلت له: جات لك من فين؟، ولم اهتم بالأمر كثيرا". وأكمل حلمي، أنه: "وقتها كنت بشتغل في قناة فضائية، وجت مكالمة لعمل في أحد الأعمال، وبعد يوم عمل متعب، كنت مرهقا جدا، روحت علشان اجتماع عمل، ووجدت مني زكي ووقتها شعرت بالمفاجأة". وأردف أحمد حلمي،: "حاولت خلال أول لقاء بيننا، الحصول على رقم الهاتف الخاص بها، وبمجرد لما وصلت للمنزل؛ قمت بالاتصال بها كثيرا، لكنها لم ترد على اتصالي، ولما ردت عليا بعد فترة بررت سبب عدم الرد لانه الموبايل وقع". وتابع الفنان أحمد حلمي، أنه بعد فترة نشأت بيننا صداقة رائعة جدا ووقتها كنت في بداية مشواري الفني ولا أملك شيئا، وفي إحدى الخروجات؛ ذهبت لكي أتحدث لها عن حبي بشكل صريح، وكان رد فعلها الصحو والجري". الفنانة إيناس عبد الله تحتفل اليوم الفنانة إيناس عبد الله بعيد ميلادها ال 63 فهي من مواليد 18 نوفمبر 1957 واسمها الحقيقي إيناس أنور أحمد وقد تخرجت في قسم اللغة الفرنسية بكلية الأداب.

شاركت إيناس عبد الله في بطولة العديد من الأفلام في طفولتها واعتزلت التمثيل وعمرها لم يتجاوز العشرين عاما واتجهت للتقديم التليفزيوني، كما ارتدت الحجاب.



إيناس عبدالله شاركت في بطولة عدة أفلام في طفولتها أبرزها أم العروسة وشاطئ المرح ونص ساعة جواز. الفنانة مروة عبد المنعم يصادف اليوم، الأربعاء، عيد ميلاد الفنانة مروة عبد المنعم، حيث ولدت يوم 18 نوفمبر 1978 وأكملت اليوم عامها الـ42. بدأت مسيرتها الفنية في سن صغير وذلك كان في مسلسل أم كلثوم في عام 1999 وتخرجت من «معهد الفنون المسرحية». ومن ابرز اعمالها الفنية :" فيلم اجدع صحاب ، حبيبى نائما ، نور عينى ، الريان، حقى برقبتى".

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