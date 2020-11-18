في عيد ميلادهما.. تفاصيل قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي من نظرة إعجاب الى الاعتراف بالحب

يحتفل اليوم الفنان أحمد حلمي بعيد ميلاد زوجته الفنانة منى زكي حيث يعدا من أشهر الزيجات الفنية فى الوسط الفني.

ونرصد فى التقرير التالى قصة حبهما والتى تكللت بالزواج والتى كشفها عنها أحمد حلمي مؤخرا مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامجها "صاحبة السعادة".

وقال أحمد حلمي: "كنت فى بداية مشوارى الفنى وكنت فى مجال الديكور وكنت أقدم برنامج الأطفال، وكنت معجبًا بالفنانة منى زكي جدا كممثلة دون أي مشاعر أخرى".

وأضاف حلمي: "أحد أصدقائي قال لي فى إحدى المرات ستتزوج منى زكى وأكد لي أن ذلك سيحدث ولكني لم أهتم بكلامه نهائيا".

وتابع حلمي: في يوم من الأيام اتصل بي المنتج محمد فوزى وطلب مقابلتي، فذهبت إليه بعد إنهاء تصوير برنامجي وكان حينها مظهري غير مرتب وقال مازحا وأعتقد أن رائحتى كانت كريهة، وعندما دخلت لمكتبه تفاجأت بوجود منى زكي وحينها توترت ولم أتمالك نفسي وكان كل همى ألا تصل رائحتي إليها".

وأوضح حلمي: "كانت جلسة عمل عن مسرحية جديدة وفي نهاية الجلسة أتفق أنه سيكون هناك مكالمة أخرى لموعد آخر ونزلت من مكتبه وأنا متيقن انهم لم يحدثونى مرة أخرى ولكنى تفاجأت بمكالمة بعد يومين وطلب محمد فوزي مقابلتى وبعد جلسة العمل نزلت من عنده أنا ومنى سويا، وأخذت رقم هاتفها وعند وصولي للمنزل بدأت الاتصال بها للاطمئنان عليها فلم تجب ثم اتصلت على منزلها فردت عليَ وقالت إنها فقدت هاتفها المحمول فأخذت التفاصيل منها وذهبت أبحث عنه وبالفعل وجدته وأبلغتها على الفور، وهنا فرحت جدا وبعد هذا الموقف أصبحنا أصدقاء وبعدها طلبت منها الزواج".