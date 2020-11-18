سالي عبدالسلام عن ابنة الشهيد ياسر عسر: "بتطبطب على مامتها وإخواتها وتقولهم متزعلوش ده شهيد"

وجهت الإعلامية سالي عبد السلام رسالة إلي ابنة خالتها وابنة الشهيد ياسر عسر الذي توفي أمس في إخماد حريق أمس في محطة مترو المسرة.

ونشرت سالي عبد السلام مجموعة من الصور لها برفقة ابنة خالتها، وعلقت قائلة: " اسما ????????❤️ بنت خالتي وصاحبتي الحنينة بتطبطب عليا والله وهى بتحضني بتقولي تعاليلي بعد الهوا والنبي.. جيت لقيتها نايمة يا روحي وصحيت جري أول ما جيت".

وتابعت: " ١٠ سنين وفى ️بنت الشهيد جوز خالتي اللواء ياسر عسر اللي استشهد امبارح في الحريق في مكان شغله وانقذ الناس واتوفى هو ...:. وأضافت: "ومكنتش أعرف ان الناس بتحبك أوي كدة يا ياسر وده عزاهم واللي يصبرهم على فراقك وانهم مش هيشوفوك تاني... فعلا البنى ادم سيرة...انا لله وانا اليه راجعون ...مش هسيبك غير لما تضحكي". وتابعت: "كنتى بتيجى تتصورى معايا كل شوية وتقولى سالى عبدالسلام بنت خالتى ..انا بقى شرف ليا وفخر وبتباهى بيكى واقول بنت الشهيد اللى عايزة تبقى ظابط زى باباها الله يرحمه بنت خالتى ???????? وأشارت إلى: " بتطبطب على مامتها و حسن وزياد اخواتها وامينة وتقولهم متزعلوش ده شهيد ...حسن تالتة شرطة وزياد ان شاء الله يتقبل اولى شرطة وامينة ١٦ سنة بس دى النسخة بتاعتى فى العيلة دى ???????? وأضافت : " يا رب اخلف ظباط واقدمهم للوطن شهداء فدى بلدنا وخدمة ناس بلدنا ....ووعدتك هفضل وراكى لحد ما احقق حلمك وتبقى ظابط عشان انا كان نفسى فيها ولسه بحلم بيها جبر الخواطر على الله.

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