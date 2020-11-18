محمود حميدة يحيى ذكرى ميلاد أحمد زكى على طريقته الخاصة

أحيا الفنان محمود حميدة، ذكرى ميلاد الفنان الراحل

بطريقته الخاصة وذلك عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

حيث قام الفنان محمود حميدة بنشر صورتين تجمعه بالفنان الراحل أحمد زكى وكتب: "اليوم الموافق 18 نوفمبر هو ذكرى ميلاد الإمبراطور أحمد زكى رحمة الله عليه".

تحل اليوم الذكرى الـ71 لميلاد أسطورة السينما المصرية الفنان أحمد زكي، والذي يحفل تاريخه بالكثير من القصص والحكايات، بعيدًا عن التمثيل فكانت حياته مشوقة لم تكن هادئة وتسير على وتيرة واحدة على الإطلاق.

ولد أحمد زكي في الزقازيق في 18 نوفمبر 1949 تخرج من معهد القاهرة للفنون المسرحية في 1974.

وتولى جده وأعمامه تربيته بعد أن اختارت والدته الزواج من شخص آخر بعد وفاة أبيه، ذلك الأمر الذي أحدث فجوة في علاقته بينه وبينها، فإن الكاتب الصحفي عادل حمودة يروي أنه كان يرسل إليها ولأخوته غير الأشقاء المال الكافي كل شهر ولكنه كان يرفض رؤيته فإن طول السنين لم يمكنه من نسيان الجرح الذي تسببت فيه والدته بداخله.

يحكي الفنان جميل راتب ، أن الفنان أحمد زكي حاول الانتحار بعد تقليص دوره في فيلم الكرنك، بعد أن قام بالتحضير وعمل بروفات الملابس إلا أن منتجي الفيلم كان لهم رأي آخر، وقرروا تقليص دوره لأنه "مش نجم كبير"، على حد قول الفنان جميل راتب في برنامج فحص شمل.