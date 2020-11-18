نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد الصغير يحضر لأغنية جديدة في المقال التالي
الأغنية من توزيع زيزو فاروق، ومن المفترض أن يطرحها سعد، خلال الفترة القليلة المقبلة عقب الانتهاء من كافة تفاصيلها.
في سياق أخر شارك الصغير، جمهوره مؤخرًا بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلق سعد، على الصورة قائلًا:"انتظرونا قريبًا.. مفاجأة هتعجبكو بإذن الله جاري التنفيذ".
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