أحمد جمال يحتفل بالذكرى الأولى لاكتشاف فيروس كورونا على طريقته

نشر الفنان احمد جمال صورة جديدة له من داخل سيارته، عبر صفحته على موقع تبادل الصور و الفيديوهات " أنستجرام ".

و ظهر أحمد جمال و هو يرتدي تيشرت باللون الأسود، مع نظارة شمس سوداء، و حرص على ارتدائه للكمامة .

و علق احمد جمال على الصورة قائلا : " في عيد ميلاد كورونا بفكركم بلبس الكمامة، زي النهارده عدت سنة على اكتشاف أول حالة ".

يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية " من غير مجاملة "، من كلمات أمير طعيمة و ألحان أحمد جمال و توزيع محمد شفيق.

و كانت شركة " مزيكا " طرحت من قبل لـ أحمد جمال أغنية " قصاد عيونى " من كلمات أمير طعيمة و ألحان مدين و توزيع و ميكس أحمد عبد السلام.



