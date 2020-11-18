نشر الفنان احمد جمال صورة جديدة له من داخل سيارته، عبر صفحته على موقع تبادل الصور و الفيديوهات " أنستجرام ".
و ظهر أحمد جمال و هو يرتدي تيشرت باللون الأسود، مع نظارة شمس سوداء، و حرص على ارتدائه للكمامة .
و علق احمد جمال على الصورة قائلا : " في عيد ميلاد كورونا بفكركم بلبس الكمامة، زي النهارده عدت سنة على اكتشاف أول حالة ".
يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية " من غير مجاملة "، من كلمات أمير طعيمة و ألحان أحمد جمال و توزيع محمد شفيق.
و كانت شركة " مزيكا " طرحت من قبل لـ أحمد جمال أغنية " قصاد عيونى " من كلمات أمير طعيمة و ألحان مدين و توزيع و ميكس أحمد عبد السلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد جمال يحتفل بالذكرى الأولى لاكتشاف فيروس كورونا على طريقته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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