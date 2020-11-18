الجمعة.. تكريم الفائزين بمسابقات مهرجان الموسيقى العربية الـ 29

تشهد الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة حفل تكريم الفائزين بجوائز مسابقات الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء المصاحبة للدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الثامنة مساء الجمعة 20 نوفمبر على المسرح الكبير بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى ومشاركة النجمة ريهام عبد الحكيم.

وقالت إيناس عبد الدايم في بيان إن مسابقة مهرجان الموسيقى العربية منذ تأسيسها هي إحدى الوسائل الفاعلة فى الكشف عن ذخيرة مصر من المواهب الواعدة، وأضافت أن مسابقة الدورة الـ 29 تميزت بالتنوع واتاحت الفرصة للعديد من الصاعدين للإعلان عن انفسهم، مؤكدة مواصلة سعى وزارة الثقافة لتقديم النابغين والمبدعين فى مختلف المجالات.

من جانبه قال رئيس الأوبرا إن الحفل يتضمن فقرات غنائية وموسيقية لكل من: نهى حافظ ، آيات فاروق الفائزتين بالجائزة الكبرى ونانسى عاطف وهبة عادل ، هبة ربيع الفائزات بالمركز الأول بجائزة الغناء العربى لذوى القدرات الخاصة للشباب والأطفال ، بسملة كمال الفائزة بالمركز الأول فى غناء الاطفال، عبد الله سمير الفائز الأول فى مسابقة العزف على آلة (التشيللو )، والعازفين محمد ظهير( كمان )، حماده النجار( بيانو )، وحيد ممدوح (جيتار) ، وائل النجار( اوكوريون )، محمد فوزى (كلارينيت ) .

وقالت مدير المهرجان والمؤتمر إنه تم إعداد برنامج فنى متميز يضم باقة من أهم أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة منها مصر التى فى خاطرى، ليه يا قلبى، كل ده كان ليه، عيون القلب ، حكايتى مع الزمان ، ليالى الانس ، رسالة من تحت الماء،عودت عينى، القريب منك، فيها حاجة حلوة، روحى وروحك بالإضافة الى العملين الفائزين بالجائزة الكبرى أرض واحدة وكلمنى واوبريت تحيا الموسيقى العربية الذى تم تقديمه لأول مرة فى افتتاح فاعليات الدورة الـ 29.