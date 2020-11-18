اختيار فيلم "200 متر" لتمثيل الأردن في جوائز الأوسكار لعام 2021

اختار الأردن فيلم "200 متر"، للمخرج أمين نايفة، لتمثيل المملكة رسميّا عن فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة 2021 لجوائز الأوسكار في دورتها الـ 93.
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كما حصل بطله علي سليمان على جائزة أفضل ممثل في مهرجان أنطاليا السينمائي، ومن ثم حصد الفيلم ثلاث جوائز في مهرجان الجونة السينمائي: جائزة سينما من أجل الإنسانية وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد فيبريسكي وجائزة أفضل ممثل. وكان من نصيب الفيلم الفوز مؤخرا بجائزتي "Meet the Neighbors Golden Alexander" وأفضل مخرج في مهرجان تيسالونيكي الحادي والستين وجائزة أفضل فيلم على الشاشة في الاختيار الرسمي للقصص الاستثنائية في مهرجان إشبيلية للأفلام.
ويروي فيلم "200 متر" قصة صمود وتفاؤل في وجه الجدران والحواجز التي صنعتها أيدي البشر. يتناول المخرج والكاتب أمين نايفة جميع التفاصيل بأسلوب جميل ودقيق وغير متكلف ممزوج بالإنسانية وروح الفكاهة. قلما تنجح الأفلام على جميع الأصعدة كما نجح هذا الفيلم، من أداء علي سليمان الباهر إلى كل شخصية يلتقي بها على الطريق. بكتابته وإخراجه الرائعين، سيصمد هذا الفيلم عبر السنين ليتبوأ مكانة فريدة بين الأفلام العربية الكلاسيكية".
سيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021 في وقت متأخر بتاريخ 25 (أبريل) جرّاء انتشار الوباء العالمي. وقد قامت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بمراجعة معايير التأهيل الخاصة بها بشكل استثنائي لهذا العام، ولا سيما فيما يتعلّق بإلزامية عرض الأفلام المرشحة في دور السينما التجارية.
وكان قد وصل الأردن للمرحلة التنافسية الأخيرة سنة 2016 بفيلم "ذيب" لمخرجه ناجي أبو نوار.
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