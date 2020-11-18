في ثاني يوم تصوير.. كارول سماحة تكشف عن كواليس أغنيتها الجديدة

نشرت المطربة كارول سماحة صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثناء تصويرها لأحد أعمالها الغنائية الجديدة.

وعلقت كارول سماحة على الصورة قائلة : "ثاني يوم تصوير .. وراء الكواليس".

ويعد آخر أعمال كارول سماحة فيلم "بالصدفة" مدته 108 دقائق، إخراج باسم خرستو وتأليف كلوديا مرشيليان بطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومتير معاصري وسامي حمدان، وناقش الفيلم الوجه الآخر لبيروت من خلال حياة العشوائيات والذى عرض بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الأخيرة.

وتدور الأحداث حول رجل أعمال ناجح ويعمل في وسائل الاتصال، تنقلب حياته رأسا على عقب بعد سرقة حقيبته ويقرر اللحاق باللص حتى يصل لأحد الأحياء الفقيرة، وهناك يقابل عالما آخر ويقع في حب شقيقه اللصة التي سرقت حقيبته.

يذكر أن المهرجان كرم عددا من نجوم الفن من ضمنهم الفنان القدير عزت العلايلي والذي تحمل اسمه الدورة الـ 36، وكرم أيضا الفنانة إلهام شاهين وصلاح عبد الله، ومدير التصوير محسن أحمد والمخرجة ايناس الدغيدي، وذلك برئاسة الأمير أباظة.