ريم البارودي تكشف في ندوة دوت الخليج عن تفاصيل أعمالها الفنية الجديدة

حلّت الفنانة ريم البارودي ضيفة في ندوة بموقع دوت الخليج من أجل تكريمها على نجاح برنامجها شارع النهار، وعن مشوارها الفني.
وفي البداية، نفت الفنانة ريم البارودي مشاركتها في بطولة فيلم فيرس، مشيرة الى انها تشارك في الفيلم كـ ضيف شرف بمشهدين، وذلك من أجل المخرج أسامة عمر الذي سبق وتعاونت معه في فيلم زجزاج.
أما عن الدراما، وقعت ريم البارودي مع شركة منتجة على عقد مسلسلين، الأول مسلسل خارج الموسم الرمضاني ومكون من 60 حلقة ومأخوذ عن رواية " الحي المخملي".
وتابعت: " لم أقرأ الرواية حتى الان وبالتأكيد سيكون هناك تغيير ببعض الاحداث لان الدراما تختلف عن الروايات".
وأضافت ريم البارودي:" جاري ترشيح باقي أبطال العمل، وأيضًا وقعت على عقد مسلسل رمضاني لن أكشف عن تفاصيله الآن".
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