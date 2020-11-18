أصالة تهنئ زوج جومانة مراد بعيد ميلاده: اسمه ربيع وأنا أضفت له ال ليصبح الرّبيع

شاركت الفنانة "أصالة" صورة تهنئ بها "ربيع بسيسو" زوج الفنانة جومانة مراد بيوم ميلاده عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وعلقت عليها: "اسمه ربيع وأنا أضفت له ال ليصبح الرّبيع .. لأنّ في روحه نبل الرجال وعقل يوازي نبله وقلب أنقى من الورد، حظّي عظيم أنّ تكونوا إخوتي وأصحابي وأهلي أخي الغالي وزوجتك الحبيبة الغالية جمانه مراد". وأضافت "كلّ سنه وأنت سالم وناجح، ورجلّ لعائلتك أمثاله قليل .. مثّعك الله بالصحّه والعافيه وطول العمر". والجدير بالذكر تزوجت الفنانة جومانة مراد بالمحامي الأردني "ربيع بسيسو" في أبريل 2013، وأقيم عقد القران في فيلتها الخاصة بمنطقة العريش في مصر. وفي فبراير 2019 أعلنت الفنانة السورية جومانة مراد إنجابها مولودها الأول من زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو، وأطلقت عليه اسم محمد، حيث وضعته في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت تتواجد هناك قبل عدة أشهر من ولادتها.

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