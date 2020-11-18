"دوت الخليج الفني" ينشر صورا لأحذية احمد زكي والعملات المعدنية المميزة لديه

حصل "دوت الخليج الفني" على عدد من الصور للعملات المعدنية القديمة والتي كانت تندرج تحت شلن أو ريال وعملات معدنية أخرى لبعض الدول التي حرص علي زيارتها الفنان الراحل احمد زكي.

بالإضافة لبعض الأحذية التي ارتداها في افلامه فهناك حذاء من جلد الثعبان والذي كان وقتها باهظ الثمن وحذاء آخر مازال يحتفظ ببريقه حتى الآن.

واحتفل جوجل بالذكرى الواحد والسبعين، لميلاد الفنان أحمد زكي إمبراطور السينما المصرية، الفنان الراحل أحمد زكى، مواليد 18 نوفمبر عام 1949، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقام جوجل بتغيير واجهته المعتادة بصورة للفنان الراحل أحمد زكي.

ويعتبر الفنان الراحل أحمد زكى، ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل 100 فيلم مصري عام 1996 حيث شملت القائمة 6 أفلام له، وهي البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا، وأبناء الصمت.

قدم أحمد زكي الكثير في مشواره نحو النجومية، حيث تقدر أفلامه بأكثر من 60 فيلمًا على مدار حياته، قدم دور البطولة في المسرحية الكوميدية "العيال كبرت" عام 1978، ثم انتقل أحمد زكي إلى التمثيل التليفزيوني مؤديًا دور عميد الأدب العربي طه حسين في مسلسل الأيام.