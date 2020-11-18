في ذكري ميلاده "دوت الخليج الفني" ينشر رسائل النجوم لاحمد زكي وهذه رسالة حسين فهمي

يحتفل اليوم الجمهور بذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، و"دوت الخليج الفني" ينشر صور نادرة لرسائل النجوم وأبرزهم ماجدة الرومي وحسين فهمي.

حيث نصت رسالة النجمة ماجدة الرومي: "الف سلامة لقلبك، معك رغم كل المسافات، معك في كل لحظة".

أما رسالة حسين فهمي: "اخي الحبيب احمد ابعث اليك بكل التهاني عن دورك الذي شعرت معك