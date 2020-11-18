فنانون عانوا من سحر الأعمال السفلية.. شهيرة آخرهم

تعرض عدد من نجوم الفن إلى بعض المخاطر والمكائد من الأعداء والمخاصمين لهم، وذلك بعدة طرق مختلفة من أبرزها السحر الذي سبب لهم مشاكل كثيرة في حياتهم منها المرض والفشل مهنيا.

وكشف عدد من النجوم عن وقوعهم ضحية للأعمال السفلية والسحر ولكن تمكنوا من مواجهتها وفكها ومن بين هؤلاء النجوم:

كشف الفنان أحمد فلوكس، تفاصيل تعرضه للسحر، قائلًا إنه تعرض للسحر مما أدى إلى نحافة جسده وضعفه، قائلا: "لو فوت يوم ما قرأتش قرآن ما بقدرش أقف ولا أقوم من على السرير". وأضاف فلوكس خلال حديثه برنامج حديث الناس" المذاع على فضائية " الحياة"، قائلا: "تعرضت للغدر من كل اللى حوليا، والست اللى عملت لى السحر ده اتجوزتها للأسف وكانت بعد هنا شيحة وهى كانت السبب فى طلاقنا". وتابع: " اكتشفت انى مش أنا وأنا مش موجود، ومكنتش حابب أمثل ولا حابب النجومية ولا حاسس انى مبسوط، وكان عندى اكتئاب وكنت عصبى جدًا جدًا ووصلت لدرجة انى كنت ببقى فى اجتماعات وبمشى واسيبها فى النص، وكنت بشوف حاجات حواليا كتير ومكنتش بعرف اخد أى قرار، ووصلت لدرجة انى مش عايز اشوف ابنى، مؤكدًا " أنا روحى فى ابنى". - الفنانة شهيرة قالت الفنانة شهيرة إنها كانت تسمع عن أن هناك سحرًا وأعمالًا في الوسط الفني، لكنها لا تفكر فيها، طالما لم تؤثر على حياتها وزوجها وأولادها. وأضافت "شهيرة" خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة، "أنها في سنة كانت عاملة اكبر توزيع وأخذت جوائز كتير، وفجأة لقيت نفسي مش قادرة أحط مكياج على وجهي وأشعر بشكشكة في وجهى، حتى إنى سافرت باريس وقالوا لى معندكيش حاجة". وتابعت شهيرة أن هناك أشخاصًا لما عرفوا اللى حصل لى قالوا لى دا سحر وفلانة هي اللى عملته لأنها متخصصة في السحر والأعمال، لكن أنا مقدرش أكد ده. وعلى جانب آخر قالت الفنانة شهيرة: محمود ياسين فوجئ بحجابى ولم يعترض وقال لى بس انتى عارفة إنك كده هتبطلى التمثيل وما ينفعش. وأضافت "شهيرة" أنه كان مندهشًا جدا من القرار لأنه عارف إنى بحب التمثيل أد إيه لكنى كنت مصرة على قرارى.

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