الإسكندرية للفيلم القصير يغلق باب استقبال أفلام دورته السابعة

واشار إلى أن عدد الافلام المقدمة للمشاركة وصل إلى 450 فيلم ما بين روائي، وثائقي وتحريك، بخلاف أفلام الطلبة، بالرغم من قلة انتاج العام في مختلف دول المنطقة العربية بسبب جائحة كرونا.
وتكونت لجنة اختيار الأفلام وتصفيتها من النقاد (محمد احمد - دانيال تانيليان - محمد كسبر - داليا كمال).
وأكد محمد محمود رئيس المهرجان إلى استمرار العمل هذا العام لفتح نافذته بشكل مختلف أمام صناع الافلام، وسعي الادارة لتحقيق مهرجان يليق بصناع الافلام القصيرة حول العالم العربي.
وكانت أشادت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بمهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير، وخروجه بتلك الصورة المشرفة، مؤكدة أنها تتمنى أن يقام في الإسكندرية مهرجان للأفلام الروائية الطويلة بأيدي أبنائها لأن جمهور تلك المدينة يستحق.
يذكر ان "هيباتيا" هي الجائزة الرئيسية للمهرجان، وقد كرم الدورة الماضية الفنان إبراهيم نصر قبل أشهر من رحيله، وذلك تقديرا لمشواره الفني الحافل، كما كرم الفنانة سلوى محمد على والمنتج مارك لطفي.
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.
يذكر ان "هيباتيا" هي الجائزة الرئيسية للمهرجان، وقد كرم الدورة الماضية الفنان إبراهيم نصر قبل أشهر من رحيله، وذلك تقديرا لمشواره الفني الحافل، كما كرم الفنانة سلوى محمد على والمنتج مارك لطفي.
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.
يذكر ان "هيباتيا" هي الجائزة الرئيسية للمهرجان، وقد كرم الدورة الماضية الفنان إبراهيم نصر قبل أشهر من رحيله، وذلك تقديرا لمشواره الفني الحافل، كما كرم الفنانة سلوى محمد على والمنتج مارك لطفي.
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.
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