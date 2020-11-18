الإسكندرية للفيلم القصير يغلق باب استقبال أفلام دورته السابعة

واشار إلى أن عدد الافلام المقدمة للمشاركة وصل إلى 450 فيلم ما بين روائي، وثائقي وتحريك، بخلاف أفلام الطلبة، بالرغم من قلة انتاج العام في مختلف دول المنطقة العربية بسبب جائحة كرونا.

أعلن مونى محمود المدير الفنى لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن غلق باب استقبال الافلام للدورته السابعة والمنتظر إقامتها مطلع عام 2021.

وأكد محمد محمود رئيس المهرجان إلى استمرار العمل هذا العام لفتح نافذته بشكل مختلف أمام صناع الافلام، وسعي الادارة لتحقيق مهرجان يليق بصناع الافلام القصيرة حول العالم العربي.

كما رحب محمد سعدون مدير المهرجان بدعم ومساندة محافظة الإسكندرية، وعلى رأسها المحافظ اللواء محمد الشريف، حيث وعد خلال حفل ختام الدورة السادسة برعاية المحفل السينمائي الواعد بشكل أقوى لما لمسه من تأثيره الواضح خلال السنوات الماضية.

وكانت أشادت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بمهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير، وخروجه بتلك الصورة المشرفة، مؤكدة أنها تتمنى أن يقام في الإسكندرية مهرجان للأفلام الروائية الطويلة بأيدي أبنائها لأن جمهور تلك المدينة يستحق.