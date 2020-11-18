شاهد.. أحدث ظهور لـ إيمان العاصي برفقة ابنتها

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت ايمان العاصي في الصورة بإطلاله جذابة بالأسود برفقة ابنتها وحازت الصورة علي اعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالاتي :

قمر ، تجننوا ، حلوين اوي

يذكر أن إيمان العاصي اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهو مناسب لها أم لا.

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.