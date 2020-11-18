طرح فيلم آخر زيارة بصالات العرض السعودية.. اليوم

ينطلق عرض فيلم ”آخر زيارة“ من إخراج عبد المحسن الضبعان وإنتاج محمد الحمود في جميع صالات السينما في المملكة ابتداءً من اليوم 18 نوفمبر.
الفيلم من توزيع شركتي ”إم سي للتوزيع“ اللبنانية و ”سينيويفز“ السعودية، وبدعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
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وكان فيلم ”آخر زيارة“ قد عُرض لأول مرة في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي كأول فيلم عربي يشارك في مسابقة شرق الغرب، كما فاز بجائزة لجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي الدولي.
يروي فيلم ”آخر زيارة“ قصة ناصر (أسامة القس)، الذي يكتشف بأن أباه يواجه الموت، فيهرع بصحبة ابنه المراهق وليد (عبدالله الفهّاد) لزيارة قريته التي غادرها منذ زمن. هناك، مازالت الحياة أسيرة عادات وتقاليد صارمة، تعكس الاختلاف بين عالمي ناصر ووليد.
الفيلم من إنتاج ”لاست سين فيلمز“ وبدعم من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ”إثراء“.
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