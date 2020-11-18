الساقية تستعد لمهرجان الشوكولاتة.. عروض عرائس بصوت أحمد حلمي ومنى زكى

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوى لتنظيم مهرجانها السنوى المحبب للجميع "مهرجان الشوكولاته" فى الفترة ما بين 20 نوفمبر إلى 5 ديسمبر وهو أول مهرجان فنى للشوكولاته فى مصر تنظمه الساقية، ويحمل المهرجان – كعادته كل عام – العديد من المفاجآت.



تتعاون ساقية عبدالمنعم الصاوى هذا العام مع منظمة "سيف كيدز" فى إطار مشروعاتها لأمان الأطفال بتقديم مسرحية جديدة تمثل باكورة تعاون بين المنظمة والساقية يقدمها مسرح الساقية للعرائس بعنوان "كلمة من حرفين" بأصوات كل من النجمين أحمد حلمي ومنى زكي، تتناول المسرحية قضية الاعتداء على الأطفال بإسلوب تربوى وترفيهى فى نفس الوقت بحيث تناسب الصغار والكبار ولا تكتفى بطرحها فقط وإنما تقدم لها الحلول العملية.



المسرحية من تأليف وإخراج محمد عبدالمنعم الصاوى، أما سيف كيدز فقامت بتقديم المحتوى العلمى للمسرحية وفقًا لأحدث الدراسات العلمية والخبرات المجتمعية التى جمعتها خلال العشرة سنوات الماضية.



ويصرح المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى – مؤسس الساقية "مرة أخرى يثبت مسرح الساقية للعرائس أن الفن قادر على التصدى لأعقد الموضوعات وأشدها حساسية، وبالتعاون مع سيف كيدز نقدم لكم معالجة لمشكلة تؤرق المجتمع، ألا وهى التعدى الخسيس على براءة الأطفال"، ويضيف "تقدم المسرحية مجموعة مواقف وكيفية التصرف الصحيح فيها، مع مراعاة تحقيق هدفها المنشود دون أن تخدش حياء الكبار والصغار أو تترك أى أثر سلبى على الأطفال"



ويضم المهرجان بعض الفعاليات الأخرى وعلى رأسها "سوق الشوكولاتة" ويُختتم المهرجان بأكبر بازار للكريسماس أيام "4 و 5 ديسمبر" استعدادًا لاستقبال العام الجديد يشمل جميع منتجات الكريسماس، وستطبق الساقية كافة قواعد التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية اللازمة استعدادًا لاستقبال زائرى المهرجان.