صور داليا مبارك تعلن حملها الثاني بالتزامن مع عيد ميلاد ابنتها "لي لي"

داليا مبارك النجمة السعودية فاجئت جمهورها بالإعلان عن حملها في مولودها الثاني من زوجها رجل الأعمال الأمريكي ألهيم ستاركس، صباح اليوم، الأربعاء، من خلال جلسة تصوير جديدة مع ابنتها لي لي.

داليا مبارك تعلن حملها في طفلها الثاني

داليا مبارك نشرت عبر حسابها على انستجرام، عدة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مع طفلتها لي لي، تزامنًا مع عيد ميلادها الثاني الذي يوافق يوم 18 نوفمبر، وقررت خلال الاحتفال بعيد ميلاد طفلتها، أن تكشف عن نبأ سعيد آخر، وهو حملها في مولودها الثاني، حيث استعرضت صورها ببطنها المنتفخ، وكشفت عن موعد ولادتها من خلال لوحة وضعت أمام طفلتها الكبرى، ومن المقرر أن يكون يوم 21 مايو من العام المقبل.

داليا مبارك ظهرت في الصور وهي مرتدية فستان قصير، وقبعة، واستعرضت حملها الجديد في صورة لها بمفردها، كما ظهرت في صورة أخرى وهي تحتضن طفلتها، وعبرت عن سعادتها بها، وعلقت على الصور قائلة: "طفلتي ستكون أخت كبرى قريبًا".

النجوم والجمهور يهنئون داليا مبارك بحملها

تفاعل عدد كبير من أصدقاء داليا مبارك مع الخبر السعيد الذي زفته للجمهور ظهر اليوم، الأربعاء، وقدموا التهاني والمباركات لها، وتمنوا لها قدوم مولودها الثاني بسلام وبصحة جيدة، وكان من بين المهنئين لها الفنانة التونسية شيماء هلالي التي كتبت لها: "ألف مبروك يا روحي الله يوصلك بالسلامة يارب"، بالإضافة إلى الإعلامية ريما كركي.

أحدث أعمال داليا مبارك

الجدير بالذكر أن "هاك هاك" دوت الخليج أحدث الأغاني التي أطلقتها الفنانة داليا مبارك خلال الفترة الماضية عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا وهي من كلمات قصي عيسي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود، وقد أطلقت كذلك داليا مبارك في شهر مايو الماضي أغنية "كذا ممكن" التي شارك في الظهور فيه مجموعة كبيرة من النجوم وهي من كلمات صمت، وألحان سلطان خليفه، وتوزيع عبادي الكبيسي.

واحتفلت داليا مبارك مؤخرًا بعيد ميلاد زوجها الـ45، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام صورة تجمعها به ووجهت له التهنئة بهذه المناسبة فكتبت: "عيد ميلاد سعيد ستاركس"، زوج الفنانة داليا مبارك أعاد كذلك نشر الصورة التي تجمعه مع زوجته عبر حسابه وشكرها على كل ما فعلته له وجميع الأمنيات التي شعر بها في عيد ميلاده، فكتب تعليقا على الصورة قال فيه : "شكرا لك على كل شيء وجميع أمنيات عيد الميلاد".