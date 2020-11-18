فاطمة الصفي تستقبل عيد ميلادها بجلسة تصوير جديدة وترقص على أغنية "اضحكي"..بالفيديو

فاطمة الصفي النجمة الكويتية احتفلت مساء أمس الثلاثاء، الموافق 17 نوفمبر، بعيد ميلادها الـ39، حيث نشرت عبر خاصية القصص القصيرة مجموعة فيديوهات ظهرت فيها وهي ترقص على أنغام أغنية "اضحكي" للفنان أحمد جمال.

فاطمة الصفي ترقص على أنغام "اضحكي" في عيد ميلادها

فاطمة الصفي ظهرت في الفيديوهات وهي تسير وتتمايل على أنغام أغنية "اضحكي"، أمام أصدقائها الذين حرصوا على مفاجأتها والاحتفال بعيد ميلادها، وعبرت عن سعادتها بهذا اليوم المميز، وانتشرت تلك الفيديوهات بين العديد من متابعيها، الذين قدموا التهاني لها أيضًا بمناسبة يوم ميلادها.

جلسة تصوير جديدة لفاطمة الصفي احتفالًا بعيد ميلادها الـ39

كما حرصت على استقبال عيد ميلادها الـ39 بلوك جديد، حيث تخلت عن شعرها الطويل، وقصته وجعلته قصيرًا للغاية، وخضعت لجلسة تصوير مميزة ظهرت فيها مرتدية فستان باللون الأزرق، ونشرت صور الجلسة عبر انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "إنه لتدريب جيد أن يكون المرء صادقا تماما مع نفسه..39".

كذلك حرص عدد من أصدقاء فاطمة الصفي، على تهنئتها بعيد ميلادها، وتمنوا لها السعادة في عامها الجديد وتحقيق كل ما تحلم به، ومن بينهم الفنانة إلهام الفضالة وهيا عبد السلام وعلي كاكولي ويعقوب عبد الله وغدير السبتي وميثم بدر وحمد أشكناني وشيماء علي ونوف السلطان ومحمد المسلم وغيرهم.

فاطمة الصفي تعيد نشر تهاني النجوم لها

وأعادت فاطمة الصفي نشر تهاني أصدقائها وزملائها بالوسط الفني، عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وعبرت عن سعادتها لاهتمامهم بيوم ميلادها وكلماتهم الرقيقة في حقها، ووجهت الشكر لكل من هنأها بهذا اليوم.

الجدير بالذكر أن فاطمة الصفي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "أم هارون" الذي عُرض في رمضان الماضي، ولعب بطولته كل من حياة الفهد وأحمد الجسمي وفخرية خميس وسعاد علي وعبد المحسن النمر وآلاء شاكر ومحمد جابر ومحمد العلوي وفرح الصراف وغيرهم، وتأليف محمد شمس وإخراج المخرج المصري محمد جمال العدل

كما يعرض لها حاليًا مسلسل "دفعة بيروت" عبر منصة شاهد، والذي يشارك في بطولته كل من حمد أشكناني وعلي كاكولي ونور الغندور ومهند الحمدي وغيرهم والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي، وتقدم فاطمة فيه شخصية "شاهة"