"تويتر" يحتفل بعيد ميلاد أحمد حلمي ومنى زكي بطريقة مميزة والنجوم ينهالون عليهما بالتهاني

عيد ميلاد أحمد حلمي ومنى زكي يوافق اليوم في وقت متزامن حيث يحتفل الثنائي معاً بهذه المناسبة التي تجمعهما بيوم مولدهما، وتلقي الثنائي العديد من المعايدات السعيدة من زملائهم في الوسط الفني وأبرزهم هند صبري، بينما كان لافتاً احتفاء موقع "تويتر" بعيد ميلاد كل منهما حيث أطلق خاصية بالبالونات الملونة عبر حسابيهما مع لضوء على تغريداتهما على مر السنوات منذ انضمامهما إلى المنصة.

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد منى زكي واحمد حلمي

أحمد حلمي ومنى زكي يحتفلان اليوم بعيد ميلادهما حيث يتم الأول عامه الـ 51 بينما تطفئ زوجته منى زكي شمعتها الـ 44 في نفس اليوم حيث انهما مولدان بتاريخ 18 نوفمبر.

العديد من نجوم الوسط الفني سارعوا الى تقديم التهاني لللثنائي الشهير في الوسط الفني احمد حلمي ومنى زكي، وابرزهم زميلتهم الفنانة هند صبري التي نشرت صورا معهما عبر خاصية الاستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وكتبت لهما

وعلقت هند صبري علي صورة مني زكي قائلة: ""عيد ميلاد سعيد لهذه الممثلة الرائعة والصديقة المرحة الوحيدة والوحيدة، كما نشرت صورة ثانية مع احمد حلمي وعايدته قائلة "عيد ميلاد سعيد" وأردفت بطرافة :" معندناش غير الصورة دي بدور عليها كل سنة".

الفنانة أيتن عامر وجهت التهنئة ايضا للثنائي أحمد حلمي ومني زكي بعيد ميلادهما ونشرت صورا لهما عبر خاصية الاستوري علي "انستجرام" وتمنت لهما حياة سعيدة وسنة جميلة.

تويتر بحتفل بعيد ميلاد منى زكي واحمد حلمى

موقع "تويتر" فاجأ النجمين ايضا بالإحتفال بعيد ميلادهما من خلال اطلاق البالونات الملونة على حسابيهما، كما سلط الضوء على بعض من ذكريات تغريداتهما على مر السنوات منذ انضمامهما إلى المنصة وذلك احتفالاً بيوم ميلادهما،

ومن التغريدات التي سلط تويتر عليها الضوء للنجم احمد حلمي تغريدة له عن شعوره بالحنين إلى الماضي بصورة لنفسه أمام مدرسته القديمة في جدة بالسعودية، كما أكد أحمد حلمي في تغريدة سابقة وجهها لزوجته منى زكي بأنها سبب نجاحاته بعد حصولها على جائزة فنية من احد المهرجانات الضخمة.

كما ابرز تويتر عددا من التغريدات السابقة لمنى زكي وبينها تضامنها مع الطلاب في كل مكان ورفضها لسلوكيات التنمر، وتغريدة ثانية حول ذكرى الفنان الراحل أحمد زكي، حيث نشرت مجموعة من الصور تبرز أدواره المختلفة تكريماً له.

قصة حب احمد حلمي ومنى زكي

الفنان أحمد حلمي ارتبط بقصة حب قوية مع بزوجته النجمة مني زكي وتحدث عن ذلك مجدداً في لقاء له مع إسعاد يونس ولفت الى أنه كان معجبا بمنى زكي كممثلة قبل ان يعمل في المجال الفني وتجمعهما الصدفة حيث حاول الحصول على رقم هاتفهما ومن حينها بدأت علاقتهما العاطفية قبل حوالي 18 عاماً وصولا الى زواجهما وانجابهما لثلاثة أطفال.

الفنانة منى زكي اطلت قبل أيام ايضا في لقاء تلفزيوني وتحدثت بطرافة عن بعض المواقف لزوجها النجم أحمد حلمي اثناء الحجر المنزلي وقالت بأنه ينتظر خروجها من المنزل، ويدخل المطبخ، ويقوم بتجارب مؤلمة يهدر فيها مخزون البيت، لأنه عاشق للطهو، ولكنه لا يجيد عمل أي شيء باستثناء "سد الحنك" بعدما تعلم طريقة صنعه من والدة منى.