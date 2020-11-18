"أحرجته في بداية تعارفهما ورقصها تسبب في فسخ خطوبتهما"..أسرار قصة حب روجينا وأشرف زكي

روجينا وأشرف زكي حل كل منهما ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة dmc، وتحدث الثنائي عن قصة حبهما وكواليس ارتباطهما وزواجهما والمتاعب التي واجهها كل منهما في حياته.

كيف بدأت قصة حب روجينا وأشرف زكي؟

أشرف زكي روى في البداية كيف بدأ التعارف بينه وبين روجينا خلال دراستها بمعهد الفنون المسرحية، حيث أكد أنه وقع في حبها منذ اللحظة الأولى عندما شاهدها مع والدتها، فقال: "شوفتها جميلة ومؤدبة وبنت ناس وحلوة وأول ما شفتها قلت هتجوزها وبعد ما تعرفت عليها قلت لها هروح أعمل عمرة وارجع أتقدم لكِ على طول، وبعد ما رجعت من السفر اتفقت مع صاحبتها ووصلتني لها، وصعدت للجلوس مع روجينا لمدة 4 ساعات، ولما نزلت صاحبتها كان معاها روجينا اللي صُدمت وبدأت أتكلم عن زواجنا".

سبب غضب روجينا من أشرف زكي في بداية تعارفهما

وأضاف أشرف زكي: "قعدت اتكلم معاها فى العربية عن إني عاوز اتجوزها وحطيت خطة لحياتنا"، فيما كشفت روجينا عن أن زوجها عندما رآها لأول مرة رشحها لمشاركته في بطولة مسرحية فوافقت، لافتة إلى أنه كان يحاول التقرب منها في البداية ولكن بشكل تسبب في مضايقتها، فقالت له في غضب: "لا بقولك إيه مش كل شوية تقولي تعالي اتكلم معاكي، لا لما البروفات تبدأ قول لي وأنا هجيلك هناك"، ليرد عليها أشرف زكي حينها غاضبًا أيضًا: "خلاص أوقفي الحديث" وبعدها تم استبدالها بالفنانة حنان ترك.

سبب فسخ أشرف زكي خطبته من روجينا

وتحدث الثنائي أيضًا عن تفاصيل خطوبتهما، حيث اكد أشرف زكي أن الفنان وحيد سيف هو من أهداه بدلة الخطوبة، فيما كانت شبكة روجينا هدية من الفنان الراحل فؤاد خليل، كما كشفت عن أن أزمة كبيرة وقعت بينها وبين أشرف عقب يوم خطوبتهما بسبب رقصها المتواصل في الحفل، وتابعت: "حدف ليا الدبلة وفسخنا بس تاني يوم اتصالحنا على طول ولا كأن في حاجة حصلت".

كذلك سخرت روجينا من إطلالتها في حفل خطوبتها ووصفت الفستان بأنه "تحفة" لافتة إلى أنها تتساءل طوال الوقت لماذا كانت تفعل تلك الأشياء بنفسها، وأضافت: "كنا شكل وبقينا شكل وضاربة شعري والفستان غريب أحمر وأبيض".

أشرف زكي يتحدث عن رفض روجينا لمسلسلي "البرنس" و"مع سبق الإصرار"

وأشاد أشرف زكي بطموح زوجته خلال اللقاء وتحدث أيضًا عن بعض من أدوارها المهمة في مشوارها، وكشف أنها كانت رافضة في البداية تقديم دور "إجلال" في مسلسل "مع سبق الإصرار" مع الفنانة غادة عبد الرازق، لكنه أقنعها بأهمية تقديم هذا الدور، كما أقنعها بتقديم شخصية "فدوى" في مسلسل "البرنس"، حيث كانت رافضة أيضًا للدور، خوفًا من أن يكرهها الجمهور.