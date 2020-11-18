"تصريحات مكررة ومبالغات لا تتوقف"..إعادة تدوير الضيوف بين البرامج تسبب الملل للجمهور

أزمة تكرار الضيوف في البرامج باتت أمرًا ملحوظًا مؤخرًا في العديد من البرامج الفنية، أو حتى التي تتسم بالطابع الاجتماعي، فأصبحنا من الممكن أن نشاهد نجم واحد في أكثر من برنامج خلال فترة قصيرة جدًا بدون تنسيق من قبل الضيف نفسه أو القائمين على تلك البرامج.

نجم واحد وبرامج متعددة

من الطبيعي أن يكون هناك اهتماما كبيرا من قبل وسائل الإعلام، بالنجم عندما يمر بأحداث مؤثرة في مشواره، سواء على المستوى الفني أو الشخصي، لكن ليس من الطبيعي أن يشاهده الجمهور في 3 برامج دفعة واحدة خلال أسبوعين أو حتى شهر، على سبيل المثال، وهو الأمر الذي بات يتكرر بكثرة بين البرامج مؤخرًا.

فبمجرد استضافة نجم شهير في أحد البرامج المعروفة للحديث عن نجاحه الفني أو حياته الخاصة، لم تمر سوى أيام قليلة ليحل ضيفًا على برنامج آخر يعرض عبر شاشة أخرى، ليصرح بنفس التصريحات، بينما الجمهور لم يجد في حديثه شيئًا جديدًا يختلف عما قاله من قبل، بل يصف الأمر أحيانًا بأنه بمثابة "إعادة التدوير" للضيوف!

شهيرة وتصريحات مكررة عن علاقتها بمحمود ياسين

كان أحدث تلك الوقائع استضافة النجمة المصرية شهيرة في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي أمس الثلاثاء، في حين أنها ستطل ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" يوم الجمعة المقبل، وفي كل من الحلقتين ستحكي الفنانة المصرية عن علاقتها بزوجها الراحل الفنان محمود ياسين والأيام الأخيرة في حياته.

ربما إيقاع وأجواء الحلقتين سيكونان مختلفان عن بعضهما البعض، لكن في النهاية لن يخرج الجمهور من حلقة منى الشاذلي، بجديد عما قالته شهيرة في حلقة الإعلامي عمرو الليثي.

نيللي كريم ما بين منى الشاذلي وعمرو الليثي ووفاء الكيلاني و"قعدة رجالة"!

وقبل ذلك أيضًا تكرر الأمر مع ضيوف آخرين، وكان في مقدمتهم الفنانة نيللي كريم التي ظهرت حوالي 4 مرات خلال شهرين تقريبا، في 3 برامج مختلفة وهم "معكم" مع منى الشاذلي، و"السيرة" مع وفاء الكيلاني، و"واحد من الناس" مع عمرو الليثي و"قعدة رجالة" في موسمه الجديد الذي يقدمه كل من خالد سليم ونيكولا معوض وقيس الشيخ نجيب، بخلاف اللقاءات المصورة سريعًا على هامش بعض النشاطات الفنية.

ولم تتحدث نيللي كريم عن شيء جديد بعيدًا عن حياتها الأسرية وأحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل "بـ100 وش"، بينما كانت الفقرات المختلفة الوحيدة في برنامجي "معكم" و"واحد من الناس" التي عبارة عن فقرات ألعاب تقوم بتجربتها الفنانة.

يسرا وخالد الصاوي وابنة رجاء الجداوي يكررون أنفسهم

نفس الأمر حدث مع أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي التي عندما قررت الظهور إعلاميًا للحديث عن والدتها الراحلة، خرجت في برنامجين تم عرضهما في توقيت متقارب جدًا، وهما "معكم" والبرنامج الإذاعي "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، ولم تأت بتصريحات جديدة في الاستضافة الثانية.

كذلك الفنانة يسرا التي ظهرت في برنامج "it's show time" قبل حوالي شهر، وتحدثت في لقاء طويل عن مشوارها الفني وعلاقتها بالسوشيال ميديا وحياتها الخاصة أيضًا، وبعدها بأيام قليلة ظهرت في برنامج "السيرة"، أيضًا الفنان خالد الصاوي ظهر مرتين خلال برنامجين مختلفين في حوالي 10 أيام وهما "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي، و"التاسعة" مع وائل الإبراشي ليتحدث عن تكريمه بالدورة الرابعة من مهرجان الجونة ومشواره الفني، إضافة إلى الفنان أحمد زاهر الذي حل ضيفًا مع ابنته ليلى في برنامج "معكم" وبعدها بأسابيع قليلة ظهر ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" ولكن هذه المرة مع جميع أفراد أسرته.

النجم أم البرنامج.. من المسؤول عن التكرار؟

ويعتبر الجمهور أن فكرة ظهور النجوم في برامج مختلفة في توقيت متقارب، ليست فكرة جيدة، حيث لا تضيف للنجم أو للجمهور، بل على العكس من الممكن أن يشعر الجمهور بالملل من تكرار التصريحات، والمبالغة في ظهور النجوم أكثر من مرة في توقيت متقارب.

تكرار ظهور النجوم يطرح أيضًا عدة تساؤلات عن مسؤولية تنسيق ظهور الضيوف في البرامج، خاصة وأن معظمها يكون مسجلًا من قبل، ولم يعرض على الهواء مباشرة، فهل تقع تلك المسؤولية على البرامج التي تسعى إلى محاولة الانفراد بالنجم قبل البرامج الأخرى، أم أن الفنان هو من وضع نفسه في فخ التكرار بالسماح لنفسه بالظهور في أكثر من برنامج في وقت واحد؟