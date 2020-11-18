بطرس دانيال يهدي اسماعيل يوسف اسماء الله الحسني بعد شفائه

حرص بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي علي زيارة الفنان يوسف إسماعيل، بعد تركيبه دعامتين بالقلب ودخوله العناية المركزة وقام بإهدائه لوحة مدون عليها أسماء الله الحسني.

وغادر الفنان يوسف اسماعيل المستشفى بعد تركيب دعامة، وتعرضه لأزمة صحية شديدة الأيام الماضية، والتى دفعت أسرته لنقله إلى أحد المستشفيات.

وتابع نقيب الممثلين أشرف زكى حالته الصحية باستمرارية حتى خروجه من المستشفى، وخضع يوسف إسماعيل إلى تركيب دعامة في القلب وطمأن جمهوره ، ونشر المخرج إسلام إمام صورة يوسف إسماعيل، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، وعلق: "ألف ألف سلامة على الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح، وبأمر الله يقوم بالسلامة ودعواتكم بالشفاء العاجل".