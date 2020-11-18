غرور من أمامي يزيدني كبرياء.. نوال الزغبي توجه رسالة غامضة عبر إنستجرام

وجهت الفنانة نوال الزغبي رسالة لجمهورها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت نوال الزغبي: ليرحل من يرحل وبيقي من يبقي فانا لا التفت ابدا الي الوراء، غرور من أمامي يزيدني كبرياء... فإن كان وجودهم شيئا فان كرامتي أشياء.

وعلى جانب آخر، حققت أغنية " القوية " للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها مؤخرا، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات و المرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات : مازن ضاهر، ألحان : فضل سلیمان، توزیع : جیمی حداد، میکس و ماسترینج : محمد المقهور.