قدام مرايتها.. نجلاء بدر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورًا جديدة لها من احدث جلسة تصوير" .

ظهرت نجلاء بدر من امام المراية بفستان اسود جذاب مكشوف من ناحية الظهر واتسم التصميم بالقماش اللامع الذى جمع بين اللون الاسود والفضي، كما تميز بالشراشيب المنسدلة .

وعلقت علي الصورة قائلة : قدام مرايتها .

وشاركت نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.