شكرًا جمهوري الغالي.. درة تنشر فيديو من مهرجان الفضائيات العربية

نشرت الفنانة "درة" فيديو من مهرجان الفضائيات العربية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

تألقت درة كعادتها في الحفل بإطلالة أنيقة ومميزة، وارتدت فستانًا طويلاً وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود واتسم التصميم بحزام حول الخصر ما كشف عن رشاقتها وزاد من أناقتها.

وعلقت "درة" على الفيديو قائلة: "شكرًا لمهرجان الفضائيات العربية على جائزة التميّز عن دوري في مسلسل الحرملك 1 و2 وشكراً للجمهور الغالي في كل البلاد العربية وللسّادة النقاد".

وقامت الفنانة "درة" بالرد على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة ثانية، وأن زوجها المهندس هانى سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة: "كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجل يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له.. وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي وشكرا لكل من فرح لي".

كانت "درة" شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.