مصطفى حجاج يستعيد الذكريات بالغناء من أمام مدرسته بروض الفرج

نشر المطرب مصطفى حجاج فيديو جديد له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حجاج من امام مدرستة القديمة ،وكتب معلقًا : من منطقتي روض الفرج قدام مدرستي القديمه ، ساعت القدر يعمي البصر

وطرح كل من مصطفى حجاج ورضا البحراوي، أغنيتهما الجديدة، بعنوان "أبويا قالي زمان"، عبر موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد سامى، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع إسلام شيبسى، والفيديو كليب من إخراج محمد عبد ‏الجواد، والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لـ هانى محروس.

وتم تصوير الفيديو كليب، فى منطقة روض الفرج، حيث أن طابعها يميل إلى الشعبى.

يذكر أن أبرز أعمال مصطفى حجاج اغنيتا "خطوة" و" يا منعنع".