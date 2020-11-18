أحبابي.. يسرا تنشر صورا من مهرجان الفضائيات العربية برفقة نجوم الفن

وعلقت يسرا علي الصورة قائلة : احبابي
وكانت قد علقت يسرا: "بكل حب وامتنان بشكر جمهوري الحبيب اللي صوتلي في استفتاء مهرجان الفضائيات العربية كأحسن ممثلة في 2020 عن دوري في مسلسل "خيانة عهد".
وأضافت: "بشكر إدارة المهرجان على التكريم.. محبة الناس رزق عظيم من الله وكنز ليس له ثمن .. وأنا محظوظة بمحبتكم وبوجودكم فحياتي..ربنا يديمكم نعمة".
ويعد مسلسل "خيانة عهد" آخر أعمال الفنانة يسرا والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من خالد سرحان وحلا شيحة وجومانا مراد وخالد أنور وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
جدير بالذكر أن أعمال حفل البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة سقارة مستمرة، وأسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام.
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