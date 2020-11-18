شكرا لقرائتكم خبر عن شمس الكويتية “تلطش” تامر حسني وتكشف طلاقه من زوجته منذ عامين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:59 مساءً - سخرت الفنانة شمس الكويتية من الضجة التي أثيرت حول انفصال الفنان المصري تامر حسني، عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، دون أن تذكر اسمهما علناً.

وقالت شمس الكويتية بفيديو نشرته عبر “سناب شات”، ورصدته “وطن” موجهةً كلامها للمشاهير: “هل استشرتونا حين تزوجتوا؟ لا، هل استشرتونا حين أحببتم بعض؟ لا، إذا لماذا حين تتشاجرون وتتطلقون تُبلغونا؟”.

وتابعت شمس: “مع أنكم مطلقين منذ سنتين أصلا، وأعرف أناس يعيشون مع بعض أمام الكاميرات حبيبي وزوجي، وهم بالأساس مُطلقين، إلى متى الضحك على عقول الناس؟”

وحولت شمس كلامها إلى مُتابعيها قائلة: “هل تصدقون ما يحصل في السوشيال ميديا من أفلام وأنتم تعلمون أنها أفلام هندية لا غير؟”.

ولمحت شمس إلى تامر حسني وبسمة بوسيل قائلة: “الذي يحصل في هذين اليومين، زوجي وزوجتي وطلق وجيب وحط، وسبحان الله يطلقون بضرب الأحذية ويعودون بهاشتاج أو تويتر أو انستجرام، سبحان الله على متانة هذه العلاقة”.

هذ وقد اعتذر تامر حسني، لزوجته بسمة بوسيل، بمنشور عبر خاصية “الستوري” عبر حسابه على “انستجرام”، كتب فيه: “بسمة حبيبتي.. للأسف أنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبيتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل والبُعد فترة”.

وتابع تامر: “المهم أنا مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، إنتي حبيبتي وأم ولادي، وأنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله، لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير”.

واستطرد تامر حسني: “بيننا حب غالي وحياة كريمة، وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها، متهورة بس بحبك”.

وقررت “بسمة” الرد على زوجها، بالطريقة ذاتها، إذ أعادت نشر اعتذار زوجها معلقة: “فعلًا اتهورت.. بس عشان بحبك”.