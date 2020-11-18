الحب نعمة.. منة فضالي تنشر فيديو برفقة أصدقائها وعائلتها

نشرت الفنانة منة فضالي فيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت منة فضالي برفقة عائلتها وعلقت قائلة: "الحب نعمه من عند ربنا وانا بحب ناسي قوي اللي واقفين جنبي اولهم امي وبعدين حامد ماكيري ١٤ سنه كبرنا سوا وهيثم ذهب اجدع فنان شعر واخر العنقود بقي محمد شبيطة القروبه اللي صورنا دلوقتي وشيماء المساعده بتاعتي شكرا ليكم اما هاجر بقي دي اكتشاف بحبها بجد فنانه وقلب ابيض بحبك".

في سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وكان بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها، فشاركت في مسلسل “الناس في كفر عسكر” من إخراج نادر جلال، و”حمزة وبناته الخمسة”؛ و”عفاريت السيالة” في عام 2004.