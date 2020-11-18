تحدث الفنان أحمد وفيق عن تكريمه بمهرجان الفضائيات العربية عن دوره بمسلسل النهاية.
وكشف لـ كاميرا دوت الخليج، طريقته فى اختيار أعماله الفنية وأن النجاح الكبير الذي يحققه بعد كل عمل يحمله مسئولية فى اختياراته ويزيدها صعوبة، وأكد أن لديه منهجا في اختياراته.
وكشف عن طريقة تعامله إذا ما تعرض لهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كما حدث مؤخرا لبعض الفنانين.
لمتابعة التصريحات شاهد الفيديو..
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد وفيق لـ دوت الخليج: عندي منهج في اختيار أعمالي.. وهكذا أتعامل مع مهاجمي السوشيال.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.