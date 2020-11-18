أحمد وفيق لـ دوت الخليج: عندي منهج في اختيار أعمالي.. وهكذا أتعامل مع مهاجمي السوشيال.. فيديو

تحدث الفنان أحمد وفيق عن تكريمه بمهرجان الفضائيات العربية عن دوره بمسلسل النهاية.

وكشف لـ كاميرا دوت الخليج، طريقته فى اختيار أعماله الفنية وأن النجاح الكبير الذي يحققه بعد كل عمل يحمله مسئولية فى اختياراته ويزيدها صعوبة، وأكد أن لديه منهجا في اختياراته.

وكشف عن طريقة تعامله إذا ما تعرض لهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كما حدث مؤخرا لبعض الفنانين.

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