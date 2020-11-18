هدية فنية بصوت حماقي لـ احمد حلمي.. والأخير يعلق: هضربلك شقلباظ في عيد ميلادك

قام الفنان محمد حماقي، بتقديم هدية فنية خصيصا للنجم أحمد حلمي والفنانة منى زكي احتفالا بعيد ميلادهما، وذلك عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر احمد حلمي الفيديو، وعلق عليه قائلًا : في هدايا كده ممكن تجيلك من ناس عشرة عمر وصحاب واخوات من كتر جمال الهديه صعب اوي توصفها .. هديه فنيه من صوت اخويا الفنان حماقي.. في عيد ميلادك الجاي ياحماقي همثلك حته او حتي هضربك شقلباظ".

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يذكر أن اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، عيد ميلاد الزوجين الأشهر في الوسط الفني " أحمد حلمي و منى زكي "، إذ ولد الأول مثل هذا اليوم عام 1969، و يحتفل اليوم بعامه الـ51، فيما ولدت "منى" بنفس اليوم أيضًا عام 1976، و تحتفل بعامها الـ44.

وفي شهر سبتمبر الماضي، كشف الفنان أحمد حلمي، عن قصة حبه بزوجته، النجمة مني زكي، مؤكدا أنه كان معجبا بها كممثلة رائعة.