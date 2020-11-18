عبرت سلوى عثمان عن سعادتها بطرح أسود فاتح، وقالت أن كل من شاهده أبدى إعجابه به.
وقالت فى تصريحات لـ دوت الخليج أنها لم تحضر انفجار مرفأ بيروت بل سافرت في اليوم التالي، ووصفت منظر الدمار الناتج عن الإنفجار بأنه كان صعبا جدا.
كما كشف أنه كان من المفترض أن يصورا أحد مشاهد العمل في نفس مكان إنفجار مرفأ بيروت، ولكن تم تأجيله إلى يوم أخر دون أسباب.
وعن تأثير كورونا في حياتها قالت سلوى عثمان أنها تخاف من المرض، وتأخذ كل إحتياطتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلوى عثمان لـ دوت الخليج: كنا سنصور «أسود فاتح» في مرفأ بيروت يوم الانفجار.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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