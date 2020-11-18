سلوى عثمان لـ دوت الخليج: كنا سنصور «أسود فاتح» في مرفأ بيروت يوم الانفجار.. فيديو

عبرت سلوى عثمان عن سعادتها بطرح أسود فاتح، وقالت أن كل من شاهده أبدى إعجابه به.



وقالت فى تصريحات لـ دوت الخليج أنها لم تحضر انفجار مرفأ بيروت بل سافرت في اليوم التالي، ووصفت منظر الدمار الناتج عن الإنفجار بأنه كان صعبا جدا.



كما كشف أنه كان من المفترض أن يصورا أحد مشاهد العمل في نفس مكان إنفجار مرفأ بيروت، ولكن تم تأجيله إلى يوم أخر دون أسباب.



وعن تأثير كورونا في حياتها قالت سلوى عثمان أنها تخاف من المرض، وتأخذ كل إحتياطتها.