سميرة سعيد تختار سعاد حسن للتأهل للمرحلة الثانية من الحلقة النهائية بذا فويس سينيور

انطلقت منذ قليل الحلقة النهائية من برنامج ذا فويس سينيور، عبر قناة Mbc مصر.

وتألقت المتسابقة سعاد حسن بأغنية مميزة بعنوان مرسول الحب مقدمة إياها بأداء فاق كل التوقعات.

ووقع اختيار الفنانة المغربية سميرة سعيد، على سعاد للتأهل للمرحلة الثانية من الحلقة النهائية للبرنامج، وتمنت التوفيق لصفوان عابد.

ومن المقرر، أن يتوج صاحب اللقب للموسم الأول من البرنامج، والذي يعتمد على اختيار نجم فوق الستين من عمره، وذلك للمرة الأولى في برامج المسابقات.

يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج مكونة من الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان هاني شاكر، والفنانة اللبنانية نجوى كرم، ومواطنها الفنان ملحم زين.