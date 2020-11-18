نشرت الإعلامية رضوى الشربينى فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. وظهرت رضوى الشريينى وهي تستعرض جمالها وعلقت قائلة :Radwa in pink ، وحاجه غريبه جدا. وحازت الفيديو على إعجاب متابعيها وعلق قائلا: قمر ، تجنني ، جميلة جدا يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎. وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاتها الأولى الموسم الخامس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلوك غريب.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها في أحدث ظهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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