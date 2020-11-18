مصطفى درويش يكشف لـ دوت الخليج تطورات فيلم بـ 100 وش

كشف الفنان مصطفى درويش لكاميرا "دوت الخليج" آخر التطورات التى وصل لها فيلم 100 وش الذي يتم تحضيره حاليًا بعد نجاح عرض مسلسل بـ 100 وش في موسم رمضان الماضي.
وتحدث مصطفى درويش، في تصريحات لـ"دوت الخليج" عن ردود الأفعال التي وجدها لدى الجمهور بعد دوره فى حكاية "ربع قيراط" بمسلسل إلا أنا.
وتطرّق خلال الحديث إلى كيفية تعامله إذا هاجمه الجمهور، كما ربط بين إحدى الشخصيات التي يقدمها وشخصيته فى الواقع.
لمتابعة التصريحات شاهد الفيديو..
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