هاني شاكر يختار ميرفت كامل للتأهل للمرحلة الثانية من ذا فويس سينيور

انطلقت منذ قليل الحلقة النهائية من برنامج ذا فويس سينيور، عبر قناة Mbc مصر.

وتألقت المتسابقة المصرية ميرفت كامل بصوتها المميز بأغنية للفنانة الراحلة فايزة أحمد، ووقع اختيار الفنان هاني شاكر، عليها للتأهل للمرحلة الثانية من الحلقة النهائية للبرنامج.

ومن المقرر، أن يتوج صاحب اللقب للموسم الأول من البرنامج، والذي يعتمد على اختيار نجم فوق الستين من عمره، وذلك للمرة الأولى في برامج المسابقات.

يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج مكونة من الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان هاني شاكر، والفنانة اللبنانية نجوى كرم، ومواطنها الفنان ملحم زين.