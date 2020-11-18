ليلى عز العرب تكشف كواليس مسلسل حلوة الدنيا سكر لـ هنا الزاهد

كشفت الفنانة ليلى عز العرب عن كواليس مشاركتها فى مسلسل حلوة الدنيا سكر، الذي تقوم ببطولته الفنانة هنا الزاهد، وكشفت عن الأسباب التى حمستها للمشاركة فى العمل.



كما تحدثت أيضا عن تفاصيل تواجدها في فيلم " العميل صفر" الذي يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني، ويخرجة الفنان محمد سامي، وإلى أين وصلت فى تصوير العمل.



يذكر أن ليلى عز العرب، سبق أن قالت إن الموهبة هي من تفرض نفسها على الجميع، ومن يقوم بالتقليد يصبح صورة باهتة من الأصل ولابد أن يكون لكل مواطن شخصيته المستقلة، مشيرة إلى أن كل فنان لديه نقاط قوة وأخرى نقاط ضعف ولو ركز أنه يصبح صورة باهتة من الأصل سينسى نقاط القوة التى يمتلكها.



وأضافت "عز العرب"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "دوت الخليج"، أنه لكي أحدد نقاط القوة لديّ ونقاط الضعف لابد من أن أعرف نفسي أولًا، مشيرة إلى أنه لو نجلي يمتلك موهبة الرسم سأوفر له كل أدواته من ألوان ولوحة للرسم عليها، كذلك لو يمتلك موهبة لعب الكرة سأوفر له كل مقومات لعب الكرة وأحاول أنمي فيه موهبة الكرة باشتراكه في أكاديمكيات أو نوادي متخصصة في لعب الكرة.



لمتابعة التصريحات شاهد الفيديو..